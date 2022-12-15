Із початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тис. жителів, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"7 тис. херсонців скористалися безкоштовною державною евакуацією, ще 4 тис. виїхали самотужки", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві також зазначають, що наразі в деокупованому Херсоні люди найбільше потребують розмінування території та відновлення подачі електроенергії.

"На жаль, повністю налагодити нормальне життя обласного центру заважають постійні обстріли. Тож я хочу звернутися до людей на тимчасово окупованих територіях. Вдумайтесь: ще донедавна ворог називав Херсон своїм, проводив псевдореферендуми, наводив захмарну "статистику" псевдоголосування, обіцяв, що Росія тут назавжди. А тепер подивіться, що Росія сьогодні робить із Херсоном. Тому, якщо є можливість, будь-ласка, зробіть все, щоб евакуюватися з тимчасово окупованих територій", - наводить пресслужба відомства слова віцепрем'єра Ірини Верещук.