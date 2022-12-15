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11:37 15.12.2022

Голова Донецької ОВА закликає громадян залишити регіон у зв'язку з постійними обстрілами з боку російських окупантів

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Голова Донецької ОВА закликає громадян залишити регіон у зв'язку з постійними обстрілами з боку російських окупантів

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликає громадян евакуюватися з регіону у зв'язку з постійними обстрілами з боку російських окупантів.

"Залишатися в Донецькій області небезпечно! Евакуюйтеся вчасно", - написав Кириленко в телеграмі в четвер.

За його словами, впродовж минулої доби окупанти обстрілювали різні ділянки області вздовж лінії фронту.

"На волноваському напрямку періодичних артобстрілів зазнавав Вугледар - пошкоджено три будинки, без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Він повідомив, що на донецькому напрямку за минулу добу обійшлося без жертв, але є руйнування. Так, у Курахівській громаді під обстріл потрапили Курахове, Веселий Гай і Трудове – пошкоджено один приватний будинок. В Авдіївці вночі були два прильоти по старій частині міста, а вранці місто було обстріляно з "Градів" житловий квартал.

"На горлівському напрямку найбільше цієї ночі постраждала Соледарська громада. У Раздолівці одна людина загинула, три поранені, одна будівля пошкоджена прямим влучанням. У Парасковіївці одна людина поранена, пошкоджені 13 будинків. Також зафіксовано обстріли в самому Соледарі - там без жертв. Ще три людини за попередню добу поранені в Бахмуті. В місті пошкоджено будівлю агроскладу", - підсумував Кириленко.

Теги: #донецька_область

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