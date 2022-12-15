Події

10:56 15.12.2022

ООН готова на випадок нових великих хвиль переміщення українців, але сподівається, що найгірший сценарій не повториться - заступник генсека Гріффітс

1 хв читати
ООН готова на випадок нових великих хвиль переміщення українців, але сподівається, що найгірший сценарій не повториться - заступник генсека Гріффітс

Організація Об'єднаних Націй готова до можливих нових великих хвиль переміщення українців, але сподівається, що ситуація початку повномасштабної війни не повториться, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Спільно з організаціями УВКБ, Офісом з міграційних питань ми займаємося цими питаннями", - сказав Гріффітс на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи готує ООН попередньо якісь програми допомоги на випадок нових великих хвиль переміщення українців і всередині країни, і за кордон.

Гріффітс нагадав, що на початку повномасштабної війни було найбільше переміщення людей із часів Другої світової війни, і він сподівається, що такий сценарій не повториться.

"Ми сподіваємося, що цього не буде, але ми готові", - заявив заступник генсека ООН.

Водночас він наголосив, що необхідно робити все, щоб люди отримували необхідні послуги, поверталися до нормального життя, і не потребували подальшого переміщення.

Теги: #оон #українці #переселенці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 15.12.2022
В Україні має бути забезпечена робота малого та середнього бізнесу - заступник генсека ООН Гріффітс

В Україні має бути забезпечена робота малого та середнього бізнесу - заступник генсека ООН Гріффітс

12:46 13.12.2022
Генсек ООН: Ми маємо інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла в голод і бідність мільйонів українців

Генсек ООН: Ми маємо інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла в голод і бідність мільйонів українців

06:49 13.12.2022
Через негоду та перебої енергопостачання суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

Через негоду та перебої енергопостачання суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

07:15 12.12.2022
Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

07:35 11.12.2022
Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

20:55 09.12.2022
Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну 12-15 грудня

Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну 12-15 грудня

20:01 08.12.2022
Зеленський подякував Словаччині за підтримку українських переселенців і підтримку України на шляху до ЄС

Зеленський подякував Словаччині за підтримку українських переселенців і підтримку України на шляху до ЄС

09:29 08.12.2022
Місія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ за перші три місяці війни в північних областях України

Місія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ за перші три місяці війни в північних областях України

14:09 07.12.2022
З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися близько 4,3 тис. вимушених переселенців-медиків

З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися близько 4,3 тис. вимушених переселенців-медиків

13:41 06.12.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6702 цивільних, ще 10479 поранено – ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти за минулу добу втратили 590 людей особового складу та 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини, три особи загинули, 13 дістали поранень

Росія стягує сили для спроб нового наступу на заході Донецької області

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

ОСТАННЄ

Російські окупанти за минулу добу втратили 590 людей особового складу та 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, загинули дві особи - К.Тимошенко

США мають намір поставити Україні комплекти обладнання для переробки бомб вільного падіння в "розумні" - ЗМІ

Окупанти за добу 86 разів обстріляли територію Херсонщини, три особи загинули, 13 дістали поранень

Маск продав акції Tesla на суму майже $3,6 млрд 12-14 грудня

У Куп'янську внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, у Ківшарівці поранено жінку

В Україні загинули вже 447 дітей у результаті збройної агресії РФ

РФ випустила 40 снарядів у три громади Дніпропетровської області

Росіяни атакували артилерією об'єкти інфраструктури Очаківської та Чорноморської ОТГ на Миколаївщині

Росія стягує сили для спроб нового наступу на заході Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА