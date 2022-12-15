В Україні загинули вже 447 дітей у результаті збройної агресії РФ

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 15 грудня 2022 року постраждали понад 1303 дітей: 447 дітей загинули та понад 856 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", зазначається у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 426, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

14 грудня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон загинув 8-річний хлопчик.

Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у с. Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій - 14 років.

Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу м. Херсон зазнав поранення 17-річний підліток.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.