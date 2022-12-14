Події

20:38 14.12.2022

Зеленський після засідання Ставки відзначає прогрес у питанні ППО

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Зеленський після засідання Ставки відзначає прогрес у питанні ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень "маємо важливий прогрес" у питанні ППО.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили зокрема і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну та протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні ППО", - сказав він у відеозверненні у середу ввечері.

Говорячи про ситуацію на передовій, Зеленський сказав, що "спокою на передовій немає. Нічого легкого та простого немає. Щодень і кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися лише голі руїни та воронки у землі".

"Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися за таких умов – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - сказав президент.

Він також відзначив "бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно та хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити". "Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, що воюють на Кремінському напрямку – і дуже результативно", - сказав він.

 

 

Теги: #оцінка #ппо #зеленський

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