Комітет міністрів Ради Європи затвердив План дій для України у 2023-2026 роках на суму 50 млн євро

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій для України на 2023-2026 роки з рекордною сумою в 50 млн євро, повідомляє пресслужба Ради Європи в середу, 14 грудня.

"План дій "Стійкість, відновлення та реконструкція" (2023-2026) був розроблений у тісній консультації з українською владою. Він є частиною внеску нашої організації у процес відновлення країни, що зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями", - заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

"Рада Європи, як і раніше, повністю віддана підтримці та допомозі Україні в ці важкі часи. Ця допомога і підтримка посядуть важливе місце у порядку денному майбутнього саміту глав держав і урядів, який відбудеться в Рейк'явіку в травні наступного року", - додала вона.

Окрім надання постійної підтримки зусиллям України щодо виконання своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи, План дій спрямований на підтримку європейської перспективної програми реформ України після рішення Європейської ради від 23 червня 2022 року про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Загальний бюджет чотирирічних рамок співробітництва оцінюється в 50 мільйонів євро, що робить його найбільшим бюджетом за всю історію Плану дій Ради Європи для конкретної країни.

Рада Європи працюватиме з українською владою для задоволення їх невідкладних потреб та пріоритетів, включно з підтримкою реалізації кроків, викладених у висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство, зокрема, у сферах конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, розвитку незалежного, ефективного і правосуддя, що користується довірою, просування свободи слова і свободи ЗМІ та посилення захисту прав національних меншин.

План дій супроводжуватиметься заходами Банку розвитку Ради Європи, який зробить відповідний внесок шляхом часткового фінансування інвестиційних проєктів в Україні з високою соціальною доданою вартістю, спрямованих на покращення умов життя найбільш уразливих верств населення. Він зможе працювати безпосередньо в країні, щойно завершиться заключний етап поточного процесу вступу України до членів Банку. На сьогодні Банк надав кредити і гранти на підтримку країн-членів, які приймають біженців, котрі рятуються від війни.