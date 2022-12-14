Мера Стамбула засудили до майже трьох років позбавлення волі за образу членів Вищої виборчої ради Туреччини

Мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили до двох років і семи місяців позбавлення волі, це може призвести до його усунення з посади міського голови, пише в середу агентство Associated Press.

Мера, який є прихильником турецької опозиції, визнали винним у образі членів Вищої виборчої ради Туреччини. У 2019 році Імамоглу назвав "дурістю" рішення представників ради скасувати результати муніципальних виборів, за підсумками яких він переміг. Сам політик, як очікується, подасть апеляцію на це рішення. Імамоглу заявляє, що цими словами він "відповів" міністру внутрішніх справ Сулейману Сойлу, який назвав його "дурнем".

Імамоглу з опозиційної Республіканської народної партії переміг на муніципальних виборах у 2019 році, що викликали сильний суспільний резонанс у країні. Панівна Партія справедливості та розвитку президента країни Реджепа Таїпа Ердогана заявила про порушення на виборах та домоглася проведення повторного голосування. Проте, за підсумками другого голосування, Імамоглу знову переміг. До Імамоглу протягом 25 років Стамбул очолював політик із Партії справедливості та розвитку.

Якщо рішення суду залишиться чинним, це може спричинити заборону для політика обіймати державні посади, зазначає Associated Press.

У Туреччині наступного року відбудуться президентські вибори. Імамоглу називають потенційним серйозним суперником для Ердогана.