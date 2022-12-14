Норвегія передасть Україні 10 мостів для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях

Норвезьке управління державних доріг направить "Укравтодору" гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів, повідомило Держагентство автодоріг України.

Як повідомили в "Укравтодорі", ці мости будуть встановлені замість зруйнованих під час російського повномасштабного вторгнення.

Ідеться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дадуть змогу не лише з'єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких ремонтних бригад, евакуацію населення.

"Мости, загальна вартість яких становить 30 млн норвезьких крон ($2,86 млн - ІФ-У), фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ. В Україну їх прибуття очікується в січні", - зазначено в повідомленні "Укравтодору".

Мостові перепарви 13 грудня вирушили зі складу дорожньої адміністрації у Бьоркелангені.