Події

19:09 14.12.2022

Норвегія передасть Україні 10 мостів для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях

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Норвегія передасть Україні 10 мостів для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях

Норвезьке управління державних доріг направить "Укравтодору" гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів, повідомило Держагентство автодоріг України.

Як повідомили в "Укравтодорі", ці мости будуть встановлені замість зруйнованих під час російського повномасштабного вторгнення.

Ідеться про тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дадуть змогу не лише з'єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких ремонтних бригад, евакуацію населення.

"Мости, загальна вартість яких становить 30 млн норвезьких крон ($2,86 млн - ІФ-У), фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ. В Україну їх прибуття очікується в січні", - зазначено в повідомленні "Укравтодору".

Мостові перепарви 13 грудня вирушили зі складу дорожньої адміністрації у Бьоркелангені.

 

Теги: #мости #норвегія

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