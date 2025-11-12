Інтерфакс-Україна
09:06 12.11.2025

Lviv Croissants відкриває перший заклад у Норвегії

Українська мережа пекарень Lviv Croissants виходить на ринок Норвегії, повідомляється на сторінці мережі в Інстаграм.

Уточнюється, що перший перший заклад відкриється в Осло (Arbeidersamfunnets Plass,1) 16 листопада 2025 року.

За даними сайту компанії, на європейський ринок бренд вийшов у вересні 2022 року.

Наразі у мережі 178 закладів по всій Україні, 11 - у Польщі та по одному – у Словаччині та Чехії. У квітні 2025-го мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Південній Кореї. Корейські франчайзі інвестували в пекарню близько $250 тис, а загальні вкладення у відкриття становили близько $500 тис.

 

Теги: #lviv_croissants #норвегія

