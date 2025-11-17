Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про атаки РФ на енергосистему та реакцію уряду на розслідування щодо "Енергоатому"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував норвезького колегу Еспена Барт Ейде про атаки Росії по енергетичній системі України та реакцію українського уряду на нещодавні розслідування корупції у НАЕК "Енергоатом".

"Я розмовляв з @EspenBarthEide та повідомив його про останні атаки Росії проти України та нашої енергетичної системи, включаючи інфраструктуру наших атомних електростанцій. Також повідомив свого колегу про рішучу реакцію українського уряду на нещодавні розслідування корупції та практичні кроки, спрямовані на підтвердження незмінної відданості України реформам та боротьбі з корупцією", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Глава МЗС подякував Норвегії за її видатне лідерство у підтримці України в усіх сферах, включаючи енергетичну допомогу, закупівлю газу, інвестиції в українську оборонну промисловість та інші.

Сторони обмінялися думками щодо шляхів протидії загрозам Росії для Європи та різноманітним регіональним викликам.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1990098474293981196