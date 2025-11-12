У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для України, але не буде використовувати свій суверенний фонд як єдину фінансову підтримку для цієї схеми, заявив у середу міністр фінансів Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністри фінансів ЄС зустрінуться в четвер, щоб обговорити способи надання Україні 130-140 млрд євро ($152-163 млрд) шляхом запозичення коштів або, що більш імовірно, використання заморожених російських активів. Але Бельгія, де розташована компанія Euroclear, яка володіє більшістю російських активів, виступила проти ідеї використання заморожених коштів, побоюючись, що країна може в кінцевому підсумку бути притягнута до відповідальності в суді.

Щоб вийти з глухого кута, деякі члени парламенту Норвегії запропонували, щоб суверенний фонд країни, найбільший у світі з активами понад $2 трильйони, надав гарантію, яка покривала б потенційну юридичну відповідальність.

Столтенберг заявив, що Норвегія, яка не є членом ЄС, вже робить значні фінансові внески на користь України і також може потенційно взяти участь у планах Союзу, але не надаватиме гарантій самостійно.

"Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон ($159 млрд) або близько того, але це не є варіантом", – сказав Столтенберг в інтерв'ю громадському телеканалу NRK під час візиту до Брюсселя.

Інвестуючи десятиліття доходів від нафти і газу в іноземні акції, облігації та інші активи, норвезький фонд добробуту еквівалентний чотирикратному річному валовому внутрішньому продукту Норвегії, що робить його важливим гравцем на світових фінансових ринках.

Фонд має правило, згідно з яким уряди щороку можуть витрачати лише очікуваний дохід з урахуванням інфляції, який визначається як 3% від загальних активів.