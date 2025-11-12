Інтерфакс-Україна
Події
17:57 12.11.2025

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

2 хв читати
У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для України, але не буде використовувати свій суверенний фонд як єдину фінансову підтримку для цієї схеми, заявив у середу міністр фінансів Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністри фінансів ЄС зустрінуться в четвер, щоб обговорити способи надання Україні 130-140 млрд євро ($152-163 млрд) шляхом запозичення коштів або, що більш імовірно, використання заморожених російських активів. Але Бельгія, де розташована компанія Euroclear, яка володіє більшістю російських активів, виступила проти ідеї використання заморожених коштів, побоюючись, що країна може в кінцевому підсумку бути притягнута до відповідальності в суді.

Щоб вийти з глухого кута, деякі члени парламенту Норвегії запропонували, щоб суверенний фонд країни, найбільший у світі з активами понад $2 трильйони, надав гарантію, яка покривала б потенційну юридичну відповідальність.

Столтенберг заявив, що Норвегія, яка не є членом ЄС, вже робить значні фінансові внески на користь України і також може потенційно взяти участь у планах Союзу, але не надаватиме гарантій самостійно.

"Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон ($159 млрд) або близько того, але це не є варіантом", – сказав Столтенберг в інтерв'ю громадському телеканалу NRK під час візиту до Брюсселя.

Інвестуючи десятиліття доходів від нафти і газу в іноземні акції, облігації та інші активи, норвезький фонд добробуту еквівалентний чотирикратному річному валовому внутрішньому продукту Норвегії, що робить його важливим гравцем на світових фінансових ринках.

Фонд має правило, згідно з яким уряди щороку можуть витрачати лише очікуваний дохід з урахуванням інфляції, який визначається як 3% від загальних активів.

Теги: #росактиви #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 12.11.2025
Lviv Croissants відкриває перший заклад у Норвегії

Lviv Croissants відкриває перший заклад у Норвегії

10:48 08.11.2025
Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

10:26 06.11.2025
Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

20:28 03.11.2025
Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

23:29 30.10.2025
Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

12:17 30.10.2025
Словенія підтримує використання заморожених російських активів, але важливо враховувати всі ризики, - глава МЗС

Словенія підтримує використання заморожених російських активів, але важливо враховувати всі ризики, - глава МЗС

18:11 28.10.2025
Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

17:01 28.10.2025
Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

17:07 26.10.2025
Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

20:56 24.10.2025
Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

ВАЖЛИВЕ

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА