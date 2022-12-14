Події

09:30 14.12.2022

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, українські сили оборони відбили атаки в районі Гряниківки

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Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, українські сили оборони відбили атаки в районі Гряниківки

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області. Жертв та постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у середу.

Синєгубов інформував про добровільну евакуацію населення з населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, до безпечніших місць області. За його даними, станом на 14 грудня евакуйовано 339 осіб, ще 64 заявки у роботі.

 

Теги: #харківщина

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