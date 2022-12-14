ППО знищила 10 дронів-шахедів у середу вранці

У середу вранці, 14 грудня, силами Повітряних Сил ЗСУ збито 10 іранських дронів-шахедів, які прилетіли з південно-східного напрямку.

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БПЛА летять у напрямку зі східного узбережжя Азовського моря. Радіолокаційними засобами виявлено понад десять боєприпасів, що баражують. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України вже знищено десять "шахедів" супротивника!", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пізніше він поінформував про знищення ППО 10 дронів-камікадзе. Пізніше мер повідомив про 11 збитого дрона.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, про можливу другу хвилю атаки безпілотників.