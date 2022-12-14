ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

ЗСУ за минулу добу вівторка, 13 грудня, відбили атаки російських окупантів у районах 14 населених пунктів трьох областей, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області", – поінформували у Генштабі у середу вранці.

Українські військові наголосили, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

Також у Генштабі підтвердили знищення 15 окупантів у ніч із 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області. Крім того, втрати ворога становлять до 100 поранених під час знищення складу боєприпасів у Запорізькій області.

"У звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим “указом” окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ", – йдеться у зведенні.