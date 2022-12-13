На непрацюючій ЗАЕС монтують мобільні дизельні котельні для запобігання замерзанню критичних систем в умовах зими

До енергоблоків окупованої російськими агресорами з 4 березня найбільшої атомної станції в Європі Запорізької АЕС підключають мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

"На станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які покликані запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для його персоналу", – йдеться в оновленні МАГАТЕ стосовно України на його сайті у вівторок увечері.

Там уточнили, що мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків, ще кілька інших розміщені в інших місцях на майданчику станції.

Також, незважаючи на те, що ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, готових забезпечити електроенергію для власних потреб у разі відсутності зовнішнього електроживлення, на станції розгортаються мобільні дизельні генератори.

У повідомленні йдеться, що два такі мобільні генератори вже підключені до одного блоку і знаходяться в режимі очікування, кілька інших мають бути випробувані та підключені до інших реакторних блоків.

Мета таких дій – підвищити здатність ЗАЕС справлятися із втратою зовнішньої електроенергії в умовах зими, пояснили у МАГАТЕ.

Як приклад труднощів, з якими стикається зараз ЗАЕС, там зазначили, що вона з невідомих причин знову втратила підключення до резервної лінії електропередачі 330 кВт, але продовжує отримувати електроенергію, необхідну для основних функцій безпеки, від основної зовнішньої лінії електропередачі 750 кВ.

В оновленні також зазначається, що під час двогодинної зустрічі в Парижі на конференції солідарності з українським народом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль досягли прогресу в поточних дискусіях щодо створення зони ядерної та радіаційної безпеки навколо ЗАЕС, де понад три місяці тому МАГАТЕ розгорнуло постійну експертну місію.

"Хоча ми ще не досягли результату і потрібна додаткова робота, я все більш оптимістично налаштований щодо того, що така зона буде узгоджена та реалізована найближчим часом. Я продовжу свої консультації на високому рівні найближчими днями – як з Україною, так і з Росією - з чіткою метою зробити це якнайшвидше. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу", - сказав Гроссі після переговорів, слова якого наведені в оновленні.

Крім того, він підтвердив домовленість з главою українського уряду щодо забезпечення постійної присутності експертів МАГАТЕ на всіх атомних електростанціях країни в рамках активізації зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військових дій.

Згідно з повідомленням, МАГАТЕ закінчило тижневі місії з ядерної безпеки на трьох інших активних атомних електростанціях в Україні – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, а також у Чорнобилі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках Паризької конференції солідарності з українським народом повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі атомні станції в Україні.

"Демілітаризація Запорізької АЕС – пункт №1 мирного плану президента Володимира Зеленського. Це питання під час зустрічі у Парижі обговорили з керівником МАГАТЕ. Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну та технологічну безпеку", – зазначив Шмигаль.

Жоден із шести енергоблоків ЗАЕС не працює з міркувань безпеки, враховуючи обстріли та замінування російськими військами її периметра, а також пошкодження мереж та іншої інфраструктури.