Події

18:24 13.12.2022

Кількість Пунктів незламності в Україні зросла до 5,3 тис. – заступник глави ОП Тимошенко

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Кількість Пунктів незламності в Україні зросла до 5,3 тис. – заступник глави ОП Тимошенко

 Кількість Пунктів незламності за останні десять днів зросла на 126 і нині становить 5,3 тис. у всій Україні.

"Продовжуємо розгортати все більше Пунктів незламності на випадок різних обставин у всій Україні. На сьогодні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти. Усі вони обладнані генераторами", – повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу у Києві у вівторок.

Окрім того, надійшла 1 931 пропозиція від бізнесу про обладнання пунктів їх силами.

Раніше було запущено телеграм-бот @nezlamnistbot для пошуку Пунктів незламності, інформації про їх роботу, адреси та послуги, які там можна отримати.

Як повідомлялося, 25 листопада в Україні було запущено 4 362 Пункти незламності, 2 грудня – 5 248.

 

Теги: #тимошенко #пункти_незламності

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