Понад 60% українців мають намір витратити частину новорічного бюджету на допомогу армії та постраждалим від війни – Deloitte

Незважаючи на війну, 61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу, при цьому понад 60% мають намір витратити частину святкового бюджету на допомогу армії та постраждалим від воєнних дій, випливає із дослідження Deloitte в Україні.

Згідно з ним, 54% опитаних респондентів в Україні та 37% за кордоном мають намір спрямувати благодійні кошти на потреби українських захисників, 16% та 15% відповідно – на медичне обладнання, 15% та 23% – на допомогу цивільним особам, які постраждали від війни.

Новорічний бюджет 49% опитаних українців у 2022 році становить 1-5 тис. грн, зазначив Deloitte у пресрелізі. Основними категоріями покупок є продукти харчування та солодощі (81%), товари для дітей (46%), одяг та взуття (42%), алкоголь (32%). При цьому 63% опитаних не мають наміру купувати товари виробників і ритейлерів, які не вийшли з ринку РФ.

За даними дослідження, основним місцем для шопінгу цього року будуть великі супермаркети чи продуктові магазини (60%) та торгові центри (55%). Здійснювати новорічні покупки в інтернет-магазинах планують лише 48% респондентів.

"Війна суттєво впливає на споживчі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинені у світі покупки онлайн зараз не знаходять підтвердження в Україні", – прокоментував результати дослідження директор, керівник галузевої групи ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte в Україні Олександр Ямпільський.

Компанія також склала портрет типового покупця у поточний новорічно-різдвяний період: жінка, 28-42 роки; що живе у Києві, Київській області, у центральних чи західних областях України; що працює у комерційній чи бюджетній організації.

Дослідження проводилося методом онлайн-опитування щодо вибірки, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. В опитуванні взяли участь понад тисячу респондентів із усіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій), а також українці, які тимчасово перебувають за кордоном.