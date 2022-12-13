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08:56 13.12.2022

Росіяни запустили понад 50 снарядів по трьох громадах Микільського району Дніпропетровщини - голова ОВА

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Росіяни запустили понад 50 снарядів по трьох громадах Микільського району Дніпропетровщини - голова ОВА

Російські окупанти запустили понад 50 снарядів по трьох громадах Микільського району Дніпропетровської області, пошкоджено житлову інфраструктуру, адмінбудівлі, лінії електропередач і електромереж, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Сім обстрілів і понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села. Росіяни всю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих і поранених", - написав він у телеграм-каналі.
Резніченко зазначив, що в Нікополі пошкоджено близько десяти багатоповерхових і приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали.
У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легковик.
У Марганецькій громаді наслідки ворожої атаки уточнюються.

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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