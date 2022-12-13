Події

07:17 13.12.2022

Ворог продовжує вести наступальні дії на чотирьох напрямках

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Ворог продовжує вести наступальні дії на чотирьох напрямках

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках.

На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції українських військ та цивільних об'єктів уздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам’янка Харківської області.

На куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже дванадцяти населених пунктів, зокрема: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів майже двадцяти населених пунктів, в тому числі: Залізне, Нью-Йорк, Красногорівка, Бердичі, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населених пунктів Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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