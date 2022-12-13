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06:53 13.12.2022

Досьє Одеси можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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Досьє Одеси можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО незабаром розгляне внесення Одеси до свого списку, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Скоро на Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО має бути розглянуто досьє Одеси на внесення її до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сподіваємось на швидкий та позитивний результат. Захист культури та спадщини України - це стрес тест для міжнародної системи збереження світової спадщини", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що спільно з першою леді України дружиною президента Оленою Зеленською та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле обговорили список необхідного для наших закладів культури на зиму. Зокрема, відсутні генератори, засоби консервації споруд, фінансову допомогу.

"Розраховуємо на комплексну та систематичну програму допомоги ЮНЕСКО", - зазначив Ткаченко.

 

 

 

Теги: #культура #юнеско #одеса

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