Події

21:37 12.12.2022

Україна та IFC підписали меморандум про створення механізмів залучення приватних інвесторів до відновлення

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Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть допомогу Україні у відновленні інфраструктури шляхом створення та впровадження механізмів залучення приватних інвесторів, відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали у Парижі у понеділок прем'єр України Денис Шмигаль та віцепрезидент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора.

"Російська війна проти України завдала безпрецедентної шкоди нашій країні, адже орієнтовні витрати на відновлення оцінюються в мільярди доларів. Україна запрошує приватні компанії та фінансові установи з усього світу взяти участь у нашому амбітному плані з відбудови. Спільно з IFC ми працюємо над створенням умов для збільшення надходжень приватних інвестицій у нашу економіку, особливо через механізм державно-приватного партнерства", - цитує пресслужба уряду слова українського прем'єра.

У Кабміні уточнили, що співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення та створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій. Зокрема, йдеться про проєкти державно-приватного партнерства у таких секторах як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.

Мора зі свого боку наголосив, що як один із найбільших інвесторів у приватний сектор України, IFC постійно працює над залученням приватного капіталу для відновлення України.

За словами віцепрезидента IFC, корпорація розпочне роботу з урядом України над формуванням сприятливого середовища для приватних інвестицій в інфраструктурі, а також над визначенням та розробкою пріоритетних проєктів.

"Таким чином, можна буде швидко мобілізувати приватних інвесторів, щойно умови в Україні дозволять розпочати повноцінну реконструкцію", - зазначив Мора.

 

 

Теги: #меморандум #ifc #відновлення

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