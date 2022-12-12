У Львові відновлюють рух трамваїв, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Станом на 16:00 вдалося відновити рух на трамвайних маршрутах №№ 6 та 9. Очікується, що найближчим часом буде відновлено рух на маршруті №3 та частково на маршруті №4", – зазначено у повідомленні пресслужби міськради.

Водночас, маршрут №1 не курсуватиме у зв'язку з провалом на каналізаційному колекторі по вулиці Личаківській,82. Трамвай №2 курсуватиме зміненим маршрутом. Ремонт планують завершити до 22.00 13 грудня.

Як повідомлялося, через негоду електротранспорт у Львові не курсує з ранку 11 грудня.

За даними міської ради у зв'язку з негодою у місті обледеніла вся контактна мережа протяжністю 270 км.