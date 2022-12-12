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17:07 12.12.2022

ЄС застерігає Іран від будь-яких постачань зброї РФ

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ЄС застерігає Іран від будь-яких постачань зброї РФ

Європейський Союз застеріг Іран від будь-яких нових постачань зброї Російській Федерації, зокрема балістичних ракет малої дальності, що може призвести до подальшої ескалації війни проти України.

"Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових постачань зброї до Росії, зокрема будь-яких кроків, спрямованих на можливе передання Росії балістичних ракет малої дальності, що може призвести до серйозної ескалації. Євросоюз продовжить реагувати на всі дії на підтримку російської агресії проти України і притягувати Іран до відповідальності, зокрема за допомогою додаткових обмежувальних заходів", - ідеться у висновках Європейської ради, схвалених у понеділок у Брюсселі.

ЄС "рішуче засуджує та вважає неприйнятним" будь-який вид військової підтримки Ірану, зокрема постачання безпілотних літальних апаратів, для ведення незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни РФ проти України, що "грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН".

"Цю зброю, надану Іраном, Росія використовує без розбору проти українського цивільного населення та інфраструктури, спричиняючи жахливі руйнування та людські страждання. У цьому контексті Європейський Союз нагадує, що будь-яке передання певних бойових безпілотників та ракет до Ірану чи з Ірану без попереднього дозволу Ради безпеки ООН є порушенням резолюції 2231 РБ ООН", - констатували у ЄС.

З огляду на це у ЄС заявили, що продовжують підтримувати поточну роботу групи Секретаріату ООН, яка відповідає за контроль за виконанням резолюції 2231 РБ ООН. "Європейський Союз із великим занепокоєнням фіксує повідомлення про те, що іранська зброя, зокрема безпілотні літальні апарати, виготовляється з компонентів міжнародного походження, зокрема з Європи, і розглядає можливість вжиття відповідних заходів", - ідеться у висновках.

Теги: #єс #іран

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