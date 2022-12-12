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15:09 12.12.2022

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

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Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) встановила шістьох представників вищого командування Західного військового округу РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони України на східному фронті.

"На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області", - повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Окрім цього, ідентифіковані військові країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ у період тимчасового захоплення частини регіону, повідомляє СБУ.

Слідчі спецслужби спільно з оперативниками Національної поліції зібрали беззастережні докази провини російських командувачів у особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

На підставі отриманої доказової бази оголошено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України шістьом високопоставленим російським військовослужбовцям.

А саме: заступнику командувача Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.; командувачу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.; начальнику штабу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.; командувачу 1 танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.; командиру 3 мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Авдєєву О.В.; командиру 144 гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

 

Теги: #сбу #рф #генерали

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