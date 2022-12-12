Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реалістичним сценарій повного відключення електроенергії в Україні.

Як наголосив міністр в інтерв'ю ARD, Україні необхідні генератори і трансформатори, щоб упоратися з наслідками російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Він також зазначив, що вважає реалістичним сценарій повного відключення електроенергії в Україні, проте він не очікує, що українці масово залишать країну через нестабільну ситуацію взимку. Міністр припускає, що люди їхатимуть за місто, "де є можливість опалювати приміщення дровами".

Кулеба подякував Німеччині за допомогу для України і додав, що "найкращий спосіб зупинити Росію - це, звісно, зброя".