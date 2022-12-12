Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває у Франції з робочим візитом.

"Працюємо у Франції разом із першою леді України й урядовою командою. Зараз наша держава насамперед потребує більше сучасних систем ППО та ПРО, які рятуватимуть людей та інфраструктуру. Будемо говорити також про відновлення енергетичної системи України та започаткування співпраці з Францією у різних сферах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Також він подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за ініціативу проведення міжнародної конференції, яка допоможе консолідувати підтримку для України.