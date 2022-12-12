Події

10:51 12.12.2022

СБУ затримала в Миколаївській області колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців

1 хв читати

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Снігурівки Миколаївській області, який реалізовував викрадене окупантами, зокрема автозапчастини, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти". Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, більшість отриманих доходів зловмисник передавав загарбникам, а за це безперешкодно пересувався містом.

У повідомленні зазначається, що після звільнення Снігурівки пособник ворога намагався залягти на дно, але співробітники СБУ затримали його.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Теги: #сбу #миколаївщина #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 11.12.2022
Російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області з РСЗВ, постраждалих немає - глава ОВА

Російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області з РСЗВ, постраждалих немає - глава ОВА

18:07 10.12.2022
На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ

На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ

13:13 10.12.2022
Диякон УПЦ (МП) агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ - СБУ

Диякон УПЦ (МП) агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ - СБУ

10:18 10.12.2022
СБУ повідомляє про контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області

СБУ повідомляє про контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області

21:34 09.12.2022
Дорожні служби розпочали відновлення мосту на ділянці траси М-14 між Миколаєвом і Херсоном - К. Тимошенко

Дорожні служби розпочали відновлення мосту на ділянці траси М-14 між Миколаєвом і Херсоном - К. Тимошенко

20:20 09.12.2022
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітаційні матеріали на об'єктах УПЦ (МП)

СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітаційні матеріали на об'єктах УПЦ (МП)

12:35 09.12.2022
СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донецької області для потреб агресора

СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донецької області для потреб агресора

10:22 09.12.2022
СБУ прийшла з перевіркою до кафедрального собору УПЦ (МП) у Борисполі

СБУ прийшла з перевіркою до кафедрального собору УПЦ (МП) у Борисполі

15:07 08.12.2022
СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

14:59 08.12.2022
На деокупованій території Миколаївщини знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур

На деокупованій території Миколаївщини знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстріляли місто Гірник, постраждали вісім людей - К.Тимошенко

Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

Херсонщину в неділю 57 разів обстріляли військові РФ, поранено людину - ОВА

Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

ОСТАННЄ

РНБО запровадила санкції проти семи священників УПЦ

Глава МАГАТЕ сподівається на якнайшвидше створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Російські окупанти обстріляли місто Гірник, постраждали вісім людей - К.Тимошенко

Шмигаль перебуває у Франції з робочим візитом

Російські окупанти вночі обстрілювали територію Донеччини, пошкоджено житлові будинки й інфраструктурні об'єкти

ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

Херсонщину в неділю 57 разів обстріляли військові РФ, поранено людину - ОВА

У Львові другу добу через негоду не працює електротранспорт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА