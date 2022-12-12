СБУ затримала в Миколаївській області колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Снігурівки Миколаївській області, який реалізовував викрадене окупантами, зокрема автозапчастини, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Під час окупації Снігурівки він допомагав агресору "заробляти". Зокрема, на своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, більшість отриманих доходів зловмисник передавав загарбникам, а за це безперешкодно пересувався містом.

У повідомленні зазначається, що після звільнення Снігурівки пособник ворога намагався залягти на дно, але співробітники СБУ затримали його.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).