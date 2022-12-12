ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ усе ще перебуває у стадії узгодження, успіху, ймовірно, вдасться досягти пізніше в понеділок або у вівторок, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС країн ЄС.

"На порядку денному (...) дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Ми ще не там, де хотіли б, ми не закінчили з ним", - сказав він.

"Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив він, додавши, що, можливо, цього вдасться досягти у вівторок.

За його словами, глави МЗС країн ЄС мають різні думки щодо нових санкцій, і необхідно домогтися ще згоди з низки питань. Він додав, що це не буде простим завданням.

Раніше стало відомо, що в понеділок Рада ЄС на рівні глав МЗС як центральні питання порядку денного обговорить у Брюсселі збройне вторгнення РФ в Україну і розвиток подій в Ірані, вживе нових обмежувальних заходів стосовно Москви та Тегерана.

Минулого тижня Єврокомісія (ЄК) запропонувала запровадити черговий пакет санкцій проти Росії. У рамках нових заходів ЄК хотіла б внести до санкційних списків іще близько 200 фізичних і юридичних осіб, серед яких - російські військові, члени Держдуми та Ради Федерації, міністри, губернатори, політичні партії, оборонні підприємства. Окрім цього, ЄК хоче запровадити заборону на операції з трьома російськими банками, зокрема з Всеросійським банком розвитку регіонів, а також на мовлення чотирьох російських каналів.

Крім того, ЄК хотіла б запровадження нових заходів у сфері економіки, зокрема, спрямованих на російські енергетичний і гірничодобувний сектори, "включно з забороною на нові інвестиції в гірничодобувну галузь Росії".

У свою чергу портал Politico зазначав, що ЄК у рамках нових санкцій проти РФ пропонує внести до чорних списків 169 структур і обмежити постачання низки товарів з метою ослабити промисловість Росії, зокрема й військову.