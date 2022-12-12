Херсонщину в неділю 57 разів обстріляли військові РФ, поранено людину - ОВА

Російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсона в неділю, 11 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Мирні населені пункти області зазнали обстрілів з артилерії, РСЗВ і мінометів", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Ворог продовжує бити по житлових кварталах Херсона. Рашисти влучили в інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки. За минулу добу внаслідок російських обстрілів поранень дістала одна людина", - поінформував він.