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07:06 12.12.2022

РНБО запровадила санкції проти семи священиків УПЦ

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РНБО запровадила санкції проти семи священиків УПЦ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №863/2022 був опублікований на сайті Глави Української держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). 2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться у тексті документа.

Зазначається, що санкції було запроваджено щодо семи представників УПЦ (МП): митрополита Запорізької та Мелітопольської УПЦ Коваленка Андрія В'ячеславовича; митрополита Луганської та Алчевської УПЦ Поворознюка Василя Дмитровича; настоятеля Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ Прокопенка Олександра Олександровича; настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ м. Херсона Федорова Олександра Володимировича; митрополита Бориспільської і Броварської Української православної церкви Антонія, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності РПЦ Паканича Івана Івановича; митрополита Чернівецької та Буковинської Мелетія УПЦ, голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Єгоренка Валентина Володимировича; архієпископа Костянтинівської Паїсія, вікарія Горлівської єпархії УПЦ Шинкарьова Віктора Сергійовича.

 

 

 

Теги: #упц #указ #санкції

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