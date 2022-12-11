Події

21:04 11.12.2022

У Хорватії та Боснії і Герцеговині борються з наслідками повеней

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У Хорватії та Боснії і Герцеговині борються з наслідками повеней

У результаті злив на території Хорватії та Боснії і Герцеговини річки вийшли з берегів та затопили десятки будинків і доріг, повідомляє в неділю Associated Press.

Поліція Боснії і Герцеговини повідомила про одну жертву повені. У неділю робітники виявили тіло під час розчищення спричиненого дощем зсуву.

Декілька автомагістралей на півночі та північному заході країни виявилися заблокованими через повінь і зсуви ґрунту.

Особливо важка ситуація склалася у селах навколо міста Градишка, де, зокрема, змило міст.

У Хорватії кілька доріг також виявилися заблокованими через повінь, влада направила армію для допомоги в район міста Хрватська-Костайниця.

Влада попереджає мешканців постраждалих районів про необхідність підготуватися до евакуації, якщо сильні дощі не припиняться.

 

 

Теги: #хорватія #повінь #боснія_і_герцеговина

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