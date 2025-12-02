Інтерфакс-Україна
Події
10:19 02.12.2025

В результаті повені в Індонезії загинули понад 650 осіб, не менше 475 зникли безвісти

1 хв читати

Кількість жертв повені в Індонезії збільшилася до 659, ще 475 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє Associated Рress (AP).

"За даними влади ряду країн на вівторок, в результаті повеней і зсувів загинули як мінімум 1230 осіб, з них 659 - в Індонезії", - інформує агентство.

Стихійне лихо також торкнулося Шрі-Ланки, де загинули 390 осіб, а також Таїланду, де налічується 181 загиблий.

За даними AP, у трьох країнах зниклими безвісти вважаються 800 осіб, при цьому в Індонезії - не менше 475 осіб.

Фото: AP/Binsar Bakkara

"В Індонезії, яка постраждала найсильніше, рятувальники насилу добираються до сіл на острові Суматра, де змиті дороги і обвалилися мости", - пише агентство. Місцева влада задіяла вертольоти і човни, але чиновники попереджають, що погіршення погоди і зруйнована інфраструктура уповільнюють рятувальні операції.

Циклон "Дітва", що приніс в регіон затяжні дощі, сформувався в кінці листопада в Індійському океані і досяг піку потужності 29 листопада. Швидкість вітрів склала 20,8 м/с. Циклон ослаб 30 листопада до рівня "глибокої депресії".

Теги: #повінь #індонезія #шрі_ланка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 03.10.2025
Посольство Республіки Індонезія в Україні організувало "День батика"

Посольство Республіки Індонезія в Україні організувало "День батика"

18:58 20.08.2025
Посол Індонезії в Україні: Торгівля зросла до $785,1 млн, діалог поглиблюється

Посол Індонезії в Україні: Торгівля зросла до $785,1 млн, діалог поглиблюється

14:37 19.08.2025
Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

05:14 07.07.2025
Білий дім відкинув звинувачення у неналежному кадровому укомплектуванні метеорологічної служби у зв'язку зі стихією в Техасі - ЗМІ

Білий дім відкинув звинувачення у неналежному кадровому укомплектуванні метеорологічної служби у зв'язку зі стихією в Техасі - ЗМІ

10:47 06.07.2025
У Техасі кількість жертв повені перевищила 50

У Техасі кількість жертв повені перевищила 50

16:31 05.07.2025
У Техасі внаслідок повені загинули 24 людини, понад 20 дітей зникли безвісти в літньому таборі

У Техасі внаслідок повені загинули 24 людини, понад 20 дітей зникли безвісти в літньому таборі

15:33 06.04.2025
Індонезія не відповідатиме дзеркально на мита США

Індонезія не відповідатиме дзеркально на мита США

16:28 19.03.2025
В Шрі-Ланці призначено нового почесного консула України

В Шрі-Ланці призначено нового почесного консула України

11:23 03.12.2024
Понад 30 людей загинули в Таїланді та Малайзії через повені

Понад 30 людей загинули в Таїланді та Малайзії через повені

19:31 05.11.2024
Мадрид виділяє понад 10 млрд євро районам, постраждалим від руйнівних повеней

Мадрид виділяє понад 10 млрд євро районам, постраждалим від руйнівних повеней

ВАЖЛИВЕ

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

ОСТАННЄ

Шмигаль та постпред США в НАТО обговорили ініціативу PURL

СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Антиплагіатор Смірнов заявляє про можливу підміну файлів у репозитарії академтекстів після його скарг на плагіат до НАЗЯВО

Фонди Національного музею України поповнилися унікальною колекцією археології, вилученою в ексочільника Ради міністрів Криму

Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Кличко: До трьох осіб зросла кількість жертв ворожого обстрілу Києва 29 листопада

У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Мазепи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА