В результаті повені в Індонезії загинули понад 650 осіб, не менше 475 зникли безвісти

Кількість жертв повені в Індонезії збільшилася до 659, ще 475 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє Associated Рress (AP).

"За даними влади ряду країн на вівторок, в результаті повеней і зсувів загинули як мінімум 1230 осіб, з них 659 - в Індонезії", - інформує агентство.

Стихійне лихо також торкнулося Шрі-Ланки, де загинули 390 осіб, а також Таїланду, де налічується 181 загиблий.

За даними AP, у трьох країнах зниклими безвісти вважаються 800 осіб, при цьому в Індонезії - не менше 475 осіб.

Фото: AP/Binsar Bakkara

"В Індонезії, яка постраждала найсильніше, рятувальники насилу добираються до сіл на острові Суматра, де змиті дороги і обвалилися мости", - пише агентство. Місцева влада задіяла вертольоти і човни, але чиновники попереджають, що погіршення погоди і зруйнована інфраструктура уповільнюють рятувальні операції.

Циклон "Дітва", що приніс в регіон затяжні дощі, сформувався в кінці листопада в Індійському океані і досяг піку потужності 29 листопада. Швидкість вітрів склала 20,8 м/с. Циклон ослаб 30 листопада до рівня "глибокої депресії".