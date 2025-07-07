Інтерфакс-Україна
Події
05:14 07.07.2025

Білий дім відкинув звинувачення у неналежному кадровому укомплектуванні метеорологічної служби у зв'язку зі стихією в Техасі - ЗМІ

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Білий дім розцінив як "огидні" заяви про неналежне кадрове забезпечення метеорологічної служби у зв'язку з масштабною повінню в Техасі, повідомляє NBC News.

Критики звинувачують адміністрацію Трампа у скороченні витрат.

Адміністрація Дональда Трампа вже наказала скоротити 800 робочих місць у науковій і кліматичній організації NOAA, материнській організації Національної метеорологічної служби (NWS), яка прогнозує і попереджає про екстремальні погодні умови, такі як повені в Техасі. Також планується скорочення її бюджету на 30%, що має бути схвалене Конгресом.

На думку критиків, серед яких чимало звільнених під час скорочення фахівців, прогнози недооцінювали кількість дощів. Також поставили питання про те, які попередження були розіслані жителям.

Ебігейл Джексон, прес-секретар Білого дому, заявила телеканалу NBC News, що ці звинувачення є "огидною" брехнею, спрямованою проти політичних опонентів.

"NWS виконала свою роботу, навіть випустивши попередження про повінь більш ніж за 12 годин до її початку", - цитує Джексон NBC News.

Тим часом, згідно з офіційними повідомленнями кількість смертельних жертв повені сягнула 82 осіб, з яких 21 – діти. Очкується, що цифра ростиме. Рятувальна операція триває.

Джерело: https://www.nbcnews.com/science/science-news/national-weather-service-nws-staff-cuts-trump-budget-texas-floods-rcna217139

Теги: #метеослужба #повінь #сша #звинувачення

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