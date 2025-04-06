Індонезія не відповідатиме дзеркально на мита США

Індонезійська влада у зв'язку з новими митами США не піде на аналогічні заходи у відповідь, а вдасться до інших підходів, заявив у неділю міністр-координатор з питань економіки Республіки Індонезія Аірлангга Хартарто.

"Ми обрали підхід з урахуванням довгострокових інтересів у двосторонніх торговельних відносинах, а також підтримки інвестицій у стабільність в економічній і кліматичній сферах", - цитують західні ЗМІ його слова.

Він зазначив, що Джакарта домагатиметься переговорів з метою знайти рішення, що влаштовують обидві сторони. Також він сказав, що уряд ознайомиться з думкою комерційних кіл під час вироблення стратегії, як реагувати на американські тарифи, і як збільшити торгівлю з Європою, на противагу США і КНР.

Президент США Дональд Трамп оголосив 2 квітня про рішення запровадити відповідні мита щодо іноземних торгових партнерів США. Трамп сказав, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня. Зокрема, мита на товари з Індонезії становитимуть 32%.

У 2024 році торговельний профіцит Індонезії зі США становив $16,8 млрд. Головні статті індонезійського експорту до США - електроніка, одяг і взуття.