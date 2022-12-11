Події

19:00 11.12.2022

За добу противник завдав п’ять авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

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За добу противник завдав п’ять авіаударів і здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному житловому фонду в Україні, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів і здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", повідомляється у зведенні Генерального штабу, опублікованому в неділю ввечері на фейсбук-сторінці.

Українська авіація за поточну добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки. Ракетно-артилерійські підрозділи одночасно вразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад бойових боєприпасів супротивника, йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України, зазначає Генштаб.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони двадцяти шести населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

На новопавлівському напрямку ворог обороняється та та обстрілює наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку і Дніпровське та місто Херсон.

Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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