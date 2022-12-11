Події

13:42 11.12.2022

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

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В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 12 грудня, у західних та Житомирській областях місцями невеликий сніг, вітер західний, 5-10 м/с, температура протягом доби 1-6° морозу; у Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ із переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від 3° до 2°С морозу.

На решті територій дощі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 5-10° тепла, вдень у Криму до 15°. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

У Києві в понеділок дощ із переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 грудня найвища температура вдень (9,5°) була в 1965 році, найнижча вночі (-22,6°) в 1927 році.

У вівторок, 13 грудня, у східних, південних, вдень і в центральних областях мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, в південно-східних областях вдень мокрий сніг із дощем, на решті територій без опадів, лише вночі в західних областях місцями слабкий сніг, температура протягом доби в західних і північних областях 1-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу, на решті територій від 2° морозу до 3° тепла, на південному сході до 6° тепла.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° морозу.

Теги: #погода #прогноз

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