В Одесі виникли перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії після ворожих обстрілів

Перебої з водопостачанням виникли в декількох районах Одеси через аварійні відключення електроенергії, викликані ворожими обстрілами регіону.

"В результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу" виникли перебої з водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергопостачання наших об'єктів, тому ситуація з водопостачанням стабілізується протягом декількох годин", - йдеться в повідомленні Одеського водоканалу, оприлюдненому в телеграм-каналі міської ради Одеси.

У ньому також міститься заклик тримати в будинках певний запас питної води.

"Фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою жителів Застави, Ленселища та Міжлимання", - підсумували у водоканалі.