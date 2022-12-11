Події

13:34 11.12.2022

В Одесі виникли перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії після ворожих обстрілів

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В Одесі виникли перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії після ворожих обстрілів

Перебої з водопостачанням виникли в декількох районах Одеси через аварійні відключення електроенергії, викликані ворожими обстрілами регіону.

"В результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу" виникли перебої з водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергопостачання наших об'єктів, тому ситуація з водопостачанням стабілізується протягом декількох годин", - йдеться в повідомленні Одеського водоканалу, оприлюдненому в телеграм-каналі міської ради Одеси.

У ньому також міститься заклик тримати в будинках певний запас питної води.

"Фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою жителів Застави, Ленселища та Міжлимання", - підсумували у водоканалі.

Теги: #одеса #водопостачання

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