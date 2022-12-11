Німеччина гарантує поставки Україні більше зброї та боєприпасів - посол

Уряд Німеччини під час прямих переговорів гарантував постачати Україні більше зброї і боєприпасів, повідомив посол України в ФРН Олексій Макеєв.

"Під час прямих переговорів нам гарантували більше зброї і боєприпасів. Яких саме, ми повідомимо свого часу", - сказав дипломат в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

Макеєв заявив, що не хотів би чинити дипломатичний тиск на уряд ФРН, проте хотів би, щоб Німеччина "швидше доставила те, що у неї є".

Він додав, що до переліку необхідних Україні видів озброєння входять зенітні установки, гаубиці, а також боєприпаси до них.

Крім того, за словами дипломата, Київ продовжує запитувати у Берліна БМП Marder і танки Leopard, проте рішення щодо передання танків поки що ухвалено не було.

На уточнювальне запитання журналістів про обґрунтування відмови ФРН постачати Україні танки, Макеєв відповів: "зміст цих розмов я тримаю при собі".