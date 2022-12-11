Пентагон, ймовірно, став менше занепокоєний ризиком ескалації війни і дав "зелене світло" Києву на завдавання ударів по території РФ - ISW

Міністерство оборони США, ймовірно, стало менше турбуватися через можливість ескалації російсько-української війни і дало Україні "зелене світло" на завдання ударів по об'єктах, що розташовані на території РФ, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 10 грудня.

"Неназване джерело в оборонному відомстві США повідомило газеті The Times, що Пентагон більше не наполягає на тому, що Україна не повинна завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Джерело зазначило, що Пентагон змінив свою точку зору з цього питання після нещодавнього посилення російських ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі протягом останніх декількох місяців, і що Пентагон став менше непокоїтися через ризик ескалації, зокрема ядерної ескалації, з Росією", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що раніше українські зобов'язання перед західними партнерами передбачали, що Україна має право використовувати силу для повернення всієї своєї території, включно з територією, захопленою Росією в 2014 році, і США раніше не робили зусиль, щоб перешкодити Україні завдавати ударів по законним військовим цілям, розташованим на суверенній українській території, а передбачувана заява, зроблена нерозкритим американським джерелом, "є продовженням колишньої політики".

"Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законних цілях навіть на російській території, особливо по цілях, з яких російські сили завдають ударів по українській цивільній інфраструктурі", - переконані аналітики.

Вони повідомляють, що російські сили провели атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури на півдні України, використовуючи значно більшу кількість безпілотників іранського виробництва, ніж у попередні тижні.

В Інституті впевнені, що збільшення кількості російських атак з використанням безпілотників може свідчити про те, що російські окупанти накопичили більше безпілотників за тритижневий період їх невикористання або що Росія нещодавно отримала або очікує найближчим часом отримати нову партію безпілотників з Ірану.

Крім того, зазначається, що президент РФ Володимир Путін ризикує втратити підтримку лідерів і ветеранів колишніх "маріонеткових республік" на сході України через те, що російські окупанти не змогли відтіснити українські сили далі на захід від міста Донецька і "захистити Донбас".

У ISW наголошують, що нещодавні нападки представників псевдореспублік на Путіна можуть відображати розкол між президентом РФ і провоєнно налаштованими спільнотами т.зв. ДНР.

Також у звіті повідомляється, що російська влада дедалі частіше залучає чеченські елементи на окуповану територію України для формування адміністративних режимів.

"Чеченська Республіка і пов'язані з нею чиновники, звичайно, мають історію жорстокості і не славляться адміністративними здібностями, але чеченські загони відігравали значну роль в охороні правопорядку і виконували функції Служби безпеки в російських тилових районах на окупованій частині України протягом всієї війни. Тому цілком ймовірно, що російські окупаційні адміністратори прагнуть ввести чеченських чиновників у свої окупаційні структури, щоб зміцнити свій адміністративний контроль, використовуючи досвід чеченців у сфері придушення та гарантування безпеки. Це свідчить про те, що інакомислення і українська партизанська діяльність ставлять під сумнів здатність окупаційних режимів ефективно керувати, а інтеграція чеченських моделей управління, ймовірно, покликана пом'якшити ситуацію", - йдеться у звіті.

А щодо ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що українська армія продовжує контрнаступальні дії на Сватівському напрямку. Наземні атаки в районі Кремінної були зафіксовані з обох боків, а на Бахмутському та Авдіївському напрямах російські окупанти все ще здійснюють спроби просування.