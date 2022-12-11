Події

07:39 11.12.2022

Поблизу Сєвєродонецька та в Красному Лучі на Луганщині окупанти продовжують примусову мобілізацію

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Поблизу Сєвєродонецька та в Красному Лучі на Луганщині окупанти продовжують примусову мобілізацію

На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення та проводять обшуки у навчальних закладах з метою знищення книг з українською символікою, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих", - повідомляють у Генштабі.

Також зазначається, що протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у навчальних закладах Луганської області.

"Метою є виявлення та знищення книг українською мовою та матеріалів, що містять символіку України", – наголосили українські військові.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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