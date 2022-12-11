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07:32 11.12.2022

ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів

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ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських окупантів у районі 11 населених пунктів на Донбасі, вражені 6 пунктів зосередження противника, повідомили в Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських  окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області", - сказано у зведенні.

У Генштабі проінформували, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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