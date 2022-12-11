За добу окупанти завдали 20 ракетних та авіаударів, здійснили понад 60 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби суботи, 10 грудня, російські окупанти завдали 20 ракетних та авіаударів, здійснили понад 60 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях на всіх напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", – йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Населені пункти противник на всіх напрямках обстрілював із танків, мінометів та артилерії.