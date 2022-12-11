Події

07:20 11.12.2022

Окупанти за добу обстріляли дві громади Сумщини

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли дві громади Сумщини

За суботу, 10 грудня, російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Зафіксовано 10 розривів мін. Росіяни стріляли саме тоді, коли йшла похоронна процесія. Ворог обстріляв двір та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

По прикордонному селу Середино-Будської громади було 5 прильотів зі стволової артилерії.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:19 10.12.2022
У Сумській області зафіксовано 48 прильотів снарядів - заступник керівника ОП

У Сумській області зафіксовано 48 прильотів снарядів - заступник керівника ОП

13:05 10.12.2022
Окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз за добу, двоє мирних жителів загинули

Окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз за добу, двоє мирних жителів загинули

11:38 10.12.2022
Окупанти ввечері завдали удару по Великописарівській ОТГ Сумської області, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та банк

Окупанти ввечері завдали удару по Великописарівській ОТГ Сумської області, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та банк

11:03 10.12.2022
У Золочівській ОТГ Харківської області обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури, загиблих і постраждалих немає - голова обладміністрації

У Золочівській ОТГ Харківської області обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури, загиблих і постраждалих немає - голова обладміністрації

08:29 10.12.2022
Окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську ОТГ Миколаївського району

Окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську ОТГ Миколаївського району

07:46 10.12.2022
Росіяни обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області, четверо постраждалих

Росіяни обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області, четверо постраждалих

07:39 10.12.2022
Окупанти у п'ятницю 48 разів обстрілювали дві прикордонні громади Сумської області

Окупанти у п'ятницю 48 разів обстрілювали дві прикордонні громади Сумської області

18:54 09.12.2022
На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури - Генштаб ЗСУ

На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури - Генштаб ЗСУ

09:17 09.12.2022
За добу окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область, 8 людей поранено - К.Тимошенко

За добу окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область, 8 людей поранено - К.Тимошенко

08:34 09.12.2022
Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 2 – поранено – голова ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 2 – поранено – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів

За добу окупанти завдали 20 ракетних та авіаударів, здійснили понад 60 обстрілів із РСЗВ

Президент привітав українських лауреатів Нобелівської премії миру та оголосив 10 грудня днем вдячності правозахисникам

Відновлення енергосистеми після ударів дається дуже важко - Зеленський

Відновлення енергетичної інфраструктури Одеси та області може тривати два-три місяці

ОСТАННЄ

Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів

За добу окупанти завдали 20 ракетних та авіаударів, здійснили понад 60 обстрілів із РСЗВ

Заява ОВА про тривале відновлення енергетичної інфраструктури Одеси та області стосується високовольтних мереж і відповідного техобладнання – речник ОВА Братчук

МЗС України спільно з Центром громадянських свобод анонсували кампанію Captured на підтримку українців, які перебувають у полоні РФ

У результаті вибухів у Мелітополі загинуло близько 200 окупантів

Президент привітав українських лауреатів Нобелівської премії миру та оголосив 10 грудня днем вдячності правозахисникам

Відновлення енергосистеми після ударів дається дуже важко - Зеленський

11 грудня: Цей день в Україні та в світі

Кабмін додатково виділив 657 млн грн на гранти у рамках "єРоботи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА