Окупанти за добу обстріляли дві громади Сумщини

За суботу, 10 грудня, російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Зафіксовано 10 розривів мін. Росіяни стріляли саме тоді, коли йшла похоронна процесія. Ворог обстріляв двір та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

По прикордонному селу Середино-Будської громади було 5 прильотів зі стволової артилерії.