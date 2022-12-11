Відновлення енергосистеми після ударів дається дуже важко - Зеленський

Відновлення пошкодженої обстрілами енергетики дається дуже важко, сказав у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"Ключове за сьогодні – енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві. Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики", - сказав він.

Він зазначив, що "у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській та Хмельницькій областях та у Києві".

Треба розуміти, сказав президент, що, навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. "Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення", – сказав Зеленський.

При цьому, зазначив він, "наші енергетики та комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі вимагало б місяців роботи".

"Я дякую кожному і кожній, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему. Також я дякую всім, хто усвідомлює, наскільки важко нашим захисникам неба, наскільки важко ремонтним бригадам та енергетикам, наскільки важко всім, хто захищає наше з вами життя", - сказав президент.