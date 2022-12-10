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16:10 10.12.2022

Державна стипендія ім. Левка Лук'яненка призначена Едему Бекірову

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Державна стипендія ім. Левка Лук'яненка призначена Едему Бекірову

Президент України Володимир Зеленський призначив державну стипендію імені Левка Лук'яненка активісту кримськотатарського національного руху Едему Бекірову.

Відповідний указ № 853/2022 розміщено на сайті глави держави.

Надання зазначеної стипендії Едему Бекірову ініціювало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Правозахисник був заочно незаконно "засуджений" окупаційною владою до 7 років ув'язнення за свою активну громадянську позицію та участь у русі опору. У липні 2019 року Едем Бекіров був звільнений в межах обміну", - зазначило Мінреінтеграції в телеграм-каналі.

 

Теги: #указ #стипендія #активіст

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