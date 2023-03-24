Кабмін позбавив урядової стипендії за видатні заслуги професора Ігоря Сірого через співпрацю з окупантами

Кабінет Міністрів України позбавив урядової стипендії за видатні заслуги у сфері вищої освіти професора Ігоря Сірого через співпрацю з окупантами.

"Уряд позбавив стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти професора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Ігоря Сірого через співпрацю з окупаційною владою та працевлаштуванням до "Мелітопольського державного університету імені А. С. Макаренка" (місто Мелітополь)", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що стипендія була призначена довічно відповідно до розпорядження уряду від 2021 року.