Події

19:05 24.03.2023

Кабмін позбавив урядової стипендії за видатні заслуги професора Ігоря Сірого через співпрацю з окупантами

1 хв читати
Кабмін позбавив урядової стипендії за видатні заслуги професора Ігоря Сірого через співпрацю з окупантами

Кабінет Міністрів України позбавив урядової стипендії за видатні заслуги у сфері вищої освіти професора Ігоря Сірого через співпрацю з окупантами.

"Уряд позбавив стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти професора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Ігоря Сірого через співпрацю з окупаційною владою та працевлаштуванням до "Мелітопольського державного університету імені А. С. Макаренка" (місто Мелітополь)", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що стипендія була призначена довічно відповідно до розпорядження уряду від 2021 року.

Теги: #професор #стипендія #позбавлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 18.03.2023
Ексголову і власника авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" Богуслаєва позбавили звання "Почесного громадянина Запоріжжя"

Ексголову і власника авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" Богуслаєва позбавили звання "Почесного громадянина Запоріжжя"

08:56 11.01.2023
Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій

Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій

16:10 10.12.2022
Державна стипендія ім. Левка Лук'яненка призначена Едему Бекірову

Державна стипендія ім. Левка Лук'яненка призначена Едему Бекірову

02:12 30.11.2022
Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

14:04 09.11.2022
Кабмін призначив академстипендії уряду 28 обдарованим українським студентам

Кабмін призначив академстипендії уряду 28 обдарованим українським студентам

19:54 13.09.2022
Мінкультури напрацьовує механізм позбавлення звання народного артиста України

Мінкультури напрацьовує механізм позбавлення звання народного артиста України

06:50 03.09.2022
У Португалії засновано стипендію Юлії Тимошенко для вступу до Школи бізнесу та економіки NOVA – "Батьківщина"

У Португалії засновано стипендію Юлії Тимошенко для вступу до Школи бізнесу та економіки NOVA – "Батьківщина"

17:11 21.07.2022
Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

19:22 09.06.2022
Раді пропонують закріпити в законі позбавлення українського громадянства за держзраду

Раді пропонують закріпити в законі позбавлення українського громадянства за держзраду

15:14 15.03.2022
ВР позбавила Киву мандата народного депутата – нардеп Желєзняк

ВР позбавила Киву мандата народного депутата – нардеп Желєзняк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Україна виконала 72% зобов'язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС - звіт

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Очільники МЗС України та Литви обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі

В ООН задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і затримань цивільних російськими військовими

Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

На Херсонщині внаслідок обстрілу окупантів поранено жінку, її госпіталізували

Російські окупанти за добу завдали 40 авіаційних і 5 ракетних ударів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

На Харківщині в кар'єрі підірвалася вантажівка, одна людина загинула, одна поранена - голова ОВА

Російські окупанти продовжують чинити тиск на жителів окупованих територій - Генштаб ЗСУ

Зменшення ставок податків призведе до зниження цін та зробить корупцію неприбутковою – підсумки економічного саміту

Данія має намір підняти виявлений біля "Північного потоку-2" об'єкт за участю оператора проєкту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА