Спорт

16:58 08.06.2024

Росію тимчасово позбавили членства у ФІДЕ

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Росію тимчасово позбавили членства у ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) підтримала пропозицію Комісії ФІДЕ з етики та дисципліни й ухвалила рішення про виключення Федерації шахів Росії (ФШР) терміном на два роки, йдеться в офіційній заяві ФІДЕ.

Зазначається, що ФШР не має права брати участь у заходах, організованих ФІДЕ. Водночас виключення не зачіпає права гравців, арбітрів, тренерів і клубів, що входять до ФШР, брати участь у шаховій діяльності.

ФІДЕ також призначило покарання у вигляді догани президенту ФШР Аркадію Дворковичу.

Комісія з етики ФІДЕ визнала те, що Федерація шахів Росії включила до свого складу регіональні шахові клуби частково окупованих українських регіонів - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва оголосила про входження цих областей до складу РФ, але їхня анексія не визнана світовою спільнотою.

Рішення може бути оскаржено в Апеляційній комісії шляхом подання письмового повідомлення протягом 21 дня з моменту отримання цього рішення.

Теги: #позбавлення #фіде #рф

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