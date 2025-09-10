Трамп відреагував на стрілянину в активіста Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в американського ведучого подкастів та активіста Чарлі Кірка.

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого поранили. Чудовий хлопець від початку до кінця. БЛАГОСЛОВИ ЙОГО БОЖЕ!", - написав Трамп в Truth Social.

За інформацією видання The Guardian, в американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта.

За інформацією ЗМІ, Кірк госпіталізований у критичному стані.

У відеозаписах, що поширюються в соцмережах, видно, як у Кірка стріляють, коли він виступає, сидячи під наметом у дворі Університету Юти-Валлі. Також є кадри, де студенти на кампусі тікають від звуків пострілів.

Джерела: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115181549363103818

https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/10/charlie-kirk-shot-utah