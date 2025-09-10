Інтерфакс-Україна
23:54 10.09.2025

Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

Президент США Дональбд Трамп повідомив про смерть госпіталізованого після стрілянини в нього американського ведучого подкастів Чарлі Кірка.

"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не мав Серця Молоді у Сполучених Штатах Америки краще, ніж Чарлі. Його любили та захоплювалися ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами", - написав він у Truth Social.

Трамп та його дружина Меланія висловили співчуття дружині загиблого Еріці та родині.

"Чарлі, ми любимо тебе!", - зазначив Трамп.

Як повідомлялося, в американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта. Кірк госпіталізований у критичному стані.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115181934991844419

