Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп
Президент США Дональбд Трамп повідомив про смерть госпіталізованого після стрілянини в нього американського ведучого подкастів Чарлі Кірка.
"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не мав Серця Молоді у Сполучених Штатах Америки краще, ніж Чарлі. Його любили та захоплювалися ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами", - написав він у Truth Social.
Трамп та його дружина Меланія висловили співчуття дружині загиблого Еріці та родині.
"Чарлі, ми любимо тебе!", - зазначив Трамп.
Як повідомлялося, в американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта. Кірк госпіталізований у критичному стані.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115181934991844419