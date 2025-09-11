Інтерфакс-Україна
Події
06:38 11.09.2025

Прем'єрка Італії: вбивство Чарлі Кірка - глибока рана для демократії та для тих, хто вірить у свободу

1 хв читати

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на вбивство Чарлі Кірка в США.

"Новина про вбивство Чарлі Кірка, молодого та широко поширеного активіста-республіканця, шокує. Жахливе вбивство, глибока рана для демократії та для тих, хто вірить у свободу. Мої співчуття його родині, близьким та американській консервативній спільноті", - написала вона в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/GiorgiaMeloni/status/1965885263189782709

Теги: #активіст #мелоні #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:54 10.09.2025
Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

22:26 10.09.2025
Трамп відреагував на стрілянину в активіста Чарлі Кірка

Трамп відреагував на стрілянину в активіста Чарлі Кірка

21:17 04.09.2025
Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

23:23 03.09.2025
Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

19:23 20.08.2025
Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

12:36 20.08.2025
Україна і Італія могли б співпрацювати у проєктах щодо морської безпеки та захисту українських портів - Міноборони

Україна і Італія могли б співпрацювати у проєктах щодо морської безпеки та захисту українських портів - Міноборони

22:53 18.08.2025
Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

13:54 16.08.2025
Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

12:11 14.08.2025
Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

Мелоні: Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці

16:13 08.08.2025
Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ОСТАННЄ

11 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Експертиза ВЛК для ЗСУ поширюватиметься на інші силові структури

Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Новий КТ вже у Харківському шпиталі, його планують встановити на цьому тижні

Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

Макрон і Трамп обговорили вторгнення російських дронів у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА