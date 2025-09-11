Прем'єрка Італії: вбивство Чарлі Кірка - глибока рана для демократії та для тих, хто вірить у свободу

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на вбивство Чарлі Кірка в США.

"Новина про вбивство Чарлі Кірка, молодого та широко поширеного активіста-республіканця, шокує. Жахливе вбивство, глибока рана для демократії та для тих, хто вірить у свободу. Мої співчуття його родині, близьким та американській консервативній спільноті", - написала вона в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/GiorgiaMeloni/status/1965885263189782709